Automobilist botst tegen auto bij stoplichten, ruziet met voorganger en vlucht

De botsing gebeurde rond 21.30 uur op de Bredaseweg, bij de stoplichten richten de Reeshofweg. De voorste auto stond te wachten op groen licht toen plotseling de andere auto achterop reed. De vrouwelijke bijrijdster raakte daarbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De veroorzaker van het ongeluk stopte direct na de botsing uit. Hij zou verhaal hebben gehaald bij zijn voorligger. Na wat duw- en trekwerk zou hij vervolgens weer snel in de auto zijn gestapt en zich uit de voeten hebben gemaakt. De politie is een onderzoek naar hem gestart en is naar hem op zoek.