Automobilist nog vast na ernstige aanrijding met fietsers Bredaseweg

Ton Hopmans in Tilburg verkozen tot 'conciërge van het jaar'

14:01 TILBURG – Basisscholen voor gewoon en speciaal onderwijs in Tilburg, Goirle, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand en Hilvarenbeek konden dit jaar meedoen aan de verkiezing van ‘conciërge van het jaar’, dat door D66 is opgezet. In Tilburg is conciërge Ton Hopmans van basisschool voor speciaal onderwijs Zonnesteen in de prijzen gevallen.