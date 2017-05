Automobilist wordt onwel en ramt geparkeerde auto

Tilburger die fietsenmaker neerstak had stemmen in zijn hoofd

23 mei BREDA/TILBURG - De 35-jarige Tilburger die op 30 november de fietsenmaker van L'Echo des Montagnes Bikes op het Korvelplein heeft neergestoken had stemmen in zijn hoofd die zeiden dat hij ruzie moest zoeken. Dat zei hij gisteren in de rechtbank in Breda.