Automobiliste kijkt te diep in het glaasje en rijdt tegen gevel in Tilburg

De vrouw reed in een huurauto toen ze tegen de muur klapte. Door de botsing was de automobiliste moeilijk aanspreekbaar en had ze klachten over pijn in haar knie. De aanwezige politie liet de vrouw eerst een blaastest doen, voordat ze met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Daaruit bleek dat de vrouw te veel had gedronken. Het is niet bekend of ze al is aangehouden.