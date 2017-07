Baby blijvend verlamd en slechtziend na mishandeling: 4,5 jaar cel voor Tilburger

TILBURG - Een 31-jarige man uit Tilburg is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor poging tot doodslag. Hij wordt ervan verdacht dat hij in december 2012 een baby dusdanig ernstig mishandelde dat zij ernstig hersenletsel opliep.

Het kindje van één jaar raakte als gevolg van de mishandeling blijvend verlamd en slechtziend. Verder liep ze een forse ontwikkelingsstoornis op.

De man werd een paar jaar geleden veroordeeld tot zeven jaar cel voor poging tot doodslag, maar hij diende een hoger beroep in bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Wat gebeurde er?

Op die bewuste vrijdag 14 december zit de baby ’s morgens in de box in de woonkamer, terwijl haar moeder, de toenmalige vriendin van de verdachte, in de badkamer is. Op dat moment is de verdachte bij de baby.

Volgens de verdachte was er in eerste instantie niets bijzonders aan de hand. De baby zit vrolijk te brabbelen en te eten. Plotseling, zo verklaarde hij tegenover de rechter, ademt ze slecht, hangt ze slap en draaien haar ogen weg.

De verdachte waarschuwt zijn vriendin. Samen zijn zij snel naar de huisarts gegaan, die vervolgens de hulp inriep van het Radboudumc in Nijmegen. Daar is ze geruime tijd beademd op de intensive care, waar haar leven is gered. Ze blijkt ernstig hersenletsel te hebben opgelopen.

Opnieuw onderzoek

Tijdens het hoger beroep is opnieuw uitgebreid onderzoek gedaan naar de ernstige verwondingen van het kindje. Het gerechtshof neemt de conclusies van het NFI en de Forensische Polikliniek Kindermishandeling over: de baby is heftig door elkaar geschud en mishandeld.

Volgens het gerechtshof is het onmogelijk dat iemand anders het kindje heeft mishandeld. Omdat het kind ’s morgens vroeg nog niets mankeerde, moet er die ochtend iets zijn gebeurd. Volgens het hof is er sprake van een poging tot doodslag op het jonge slachtoffer. De kans dat de baby als gevolg van geweld zou overlijden, is volgens het hof aanmerkelijk geweest.

Beperkt meegewerkt

Volgens het Gerechtshof heeft de 31-jarige man heeft slechts beperkt meegewerkt aan een onderzoek. Daardoor is er geen goed beeld om uitspraken te doen over zijn toerekeningsvatbaarheid en over de kans op herhaling. Daarom gaat het hof er van uit dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij geweld pleegde tegen de baby.