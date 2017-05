Baby van tien maanden uit auto geslingerd bij ongeluk op A58; trucker blokkeert achteropkomend verkeer

Bekogelde zwaan in Tilburg is nu moeder, kleine kuikentjes maken het goed

15:57 TILBURG - Woedende reacties waren er, nadat buurtbewoners hadden gezien hoe jongeren een broedende zwaan in het Tilburgse Kromhoutpark belaagden. Om het ouderpaar in de dop te beschermen, kwam er een hek bij de brug naast het nest. Sindsdien kunnen de vogels in alle rust verder broeden. Dinsdag werd het beschermen beloond: er zijn voor zover te zien zeker vier kuikentjes uit de eieren gekropen. In totaal liggen er zes eieren in het nest.