Bankstel XL: bijna 2 ton aan schulden

Dat zegt curator mr. J. Molkenboer. De meeste schuldeisers zijn meubelfabrikanten die nooit betaald kregen voor hun leveringen. Bij de curator meldden zich slechts vijf van de tientallen gedupeerde klanten van Bankstel XL. Velen van hen kochten een bankstel bij de winkel en betaalden forse bedragen aan. Het bankstel werd nooit geleverd en ook van het geld zagen ze niks terug.

Brand aangestoken

Na de brand kwam de politie al snel tot de slotsom dat het vuur was aangestoken. Eind vorig jaar werd de eigenaar van Bankstel XL, de Tilburgse ondernemer Joost van Dijk, aangehouden, maar na enkele uren ook al weer vrijgelaten. Kort daarop zette de politie een punt achter het onderzoek zonder dat duidelijk was geworden wie voor de brand verantwoordelijk was.

Omdat de brand was aangestoken weigerde verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden waar Van Dijk een brandverzekering had afgesloten, de schade uit te keren. Van Dijk moest het doen met een voorschot van 45.000 euro. Met dat geld probeerde de Tilburger via juridische weg alsnog Nationale Nederlanden te dwingen tot betaling over te gaan.

Failliet

Maar zover kwam het niet omdat in maart Bankstel XL failliet werd verklaard. Sindsdien probeert Molkenboer de situatie rond de failliete boedel in kaart te brengen. Omdat het verkrijgen van alle benodigde informatie te wensen overliet, besloot de curator een juridische procedure tegen Van Dijk te beginnen om hem zo te dwingen het achterste van zijn tong te laten zien.

Dat lijkt te hebben geholpen. Molkenboer: ,,Het laatste gesprek met hem was constructief. Hij heeft toegezegd met de benodigde informatie te komen.'' De curator sluit niet uit dat, wanneer Nationale Nederlanden blijft weigeren de schade uit te betalen, hij een rechtszaak tegen de maatschappij begint.

De curator: ,,Of uiteindelijk de schuldeisers hun geld terugkrijgen? Moeilijk te zeggen. Dat is afhankelijk van de hoogte van de claim Van Dijk bij Nationale Nederlanden en of die gaat uitbetalen? In dat geval is er niets aan de hand. Maar we leven niet in een ideale wereld.''