Bejaarde vrouw (93) overvallen in woning Friezenlaan; daders drongen via balkon de woning binnen

Opgepakte ker­mis­ex­ploi­tant Ronald Streekstra is nóg boos na actie in Tilburg: 'Nooit zoiets doms meegemaakt'

7:01 TILBURG - ,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat mensen zó dom zijn.” De voormalige kermisexploitant Ronald Streekstra (56) kan zich er nog over opwinden dat hij en zijn Duitse collega Norbert Krawczyk vorige maand op de kermis in Tilburg op afstand werden gehouden toen een jochie van 3 jaar klem kwam te zitten in diens kinder achtbaan. ,,Als ze naar ons hadden geluisterd was het in een paar minuten klaar geweest”, zegt Streekstra, ,,nu heeft het driekwartier geduurd.”