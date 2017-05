Bestuurder crasht in sloot langs A58 bij Tilburg

VIDEO: LocHal in Tilburg is de plek voor 'bijzonderste bieb van Europa'

19 mei TILBURG - ,,Dit wordt de meest bijzondere bieb van heel Europa", sprak Peter Kok, directeur-van Bibliotheek Midden-Brabant, vrijdag in de namiddag in de monumentale LocHal in de Tilburgse Spoorzone. In de hal werd het officiële startmoment voor de renovatie gegeven.