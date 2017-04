Beveiliger en zijn hond met schrik vrij na ongeluk op A58: 'Wonder boven wonder hebben ze niets'

,,Wonder boven wonder hebben ze niets,” vertelt eigenaar Danco van der Ley van Andor Security Services woensdagochtend tegen het Brabants Dagblad. De medewerker (40), afkomstig uit Brabant, is weer thuis. ,, Dat is echt een wonder als je de foto’s ziet”. Aan de bijrijderskant is het busje van het beveiligingsbedrijf compleet in elkaar gedrukt. De hond, een Mechelse herder van drie jaar, zat achterin. De namen van zijn beveiliger en hond wil de directeur op verzoek van zijn medewerker niet openbaar maken.