Bewoner in Tilburg springt uit raam na brand en belandt op auto

De Boemel moet buitenpodium tijdens Tilburgse kermis weghalen: 'Triest, triest, triest'

22 juli TILBURG - Theater De Boemel in de Spoorzone heeft een groot deel van het terras en buitenpodium, dat speciaal voor de Tilburgse Kermis was neergezet, moeten verwijderen. Volgens de gemeente Tilburg was de opstelling veel ruimer dan volgens de vergunning was toegestaan. Eigenaar Gerard Korthout van De Boemel is woest.