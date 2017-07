Bewoners Talent Square 'verjagen indringer' die zomaar bij mensen thuis op de bank gaat zitten

TILBURG – Bewoners van studentenwooncomplex Talent Square in Tilburg hebben dit weekend een onbekende man van het terrein verjaagd die ongevraagd bij de mensen thuis op bank ging zitten. De indringer is nog niet aangetroffen, zegt een politiewoordvoerder tegen deze krant.

Volgens verschillende mensen heeft dezelfde 'verwarde man' de afgelopen weken niet alleen in de Talent Square toegeslagen, maar ook in de Tilburgse wijk Broekhoven en in Goirle. Gistermiddag is de indringer voor het laatst gesignaleerd.

De onbekende man, die amper Nederlands spreekt, loopt zaterdag rond halfvijf het appartement van studente Mariana in Talent Square binnen. ,,Ze had haar deur open staan om haar kamer te luchten”, zegt haar vriend Robin van Riel (29) tegen deze krant. ,,Alsof er niets aan de hand was, komt de man binnengelopen en gaat binnen één tel op haar bank zitten.”

Medische hulp

In eerste instantie denkt Mariana dat de man medische hulp nodig heeft en laat ze hem, te goeder trouw, even zitten, maar op een gegeven vertrouwt ze het niet meer. ,,De man had een heel warrig verhaal en sprak, net zoals mijn vriendin, amper Nederlands. Ze belde mij in paniek op dat er een onbekende man bij haar op de bank zat. Ze voelde zich niet veilig en wist niet zo goed wat ze moest doen.”

Aan de telefoon vertelt de indringer aan Robin dat hij met spoed zijn vrouw moet bellen en dat hij daarom bij Mariana is binnengelopen. ,,Ik vertelde hem meteen om te vertrekken, dat deed hij gelukkig ook”, zegt Robin. Talent Square verlaat hij echter niet; hij loopt naar beneden om bij de onderbuurvrouw binnen te komen. ,,Uiteindelijk hebben andere bewoners hem weggejaagd”, aldus Robin, die de politie heeft ingeschakeld.

Reactie politie

Volgens Robin zijn er bij de politie veel meldingen binnengekomen over vermoedelijk dezelfde man. Woordvoerder Dik Advocaat kan alleen bevestigen dat er zaterdagmiddag een melding is binnengekomen van insluiping in Talent Square.

,,De man hebben wij niet meer aangetroffen”, zegt Advocaat. ,,Mocht er een onbekende voor de deur staan, laat deze nooit zomaar binnen. Als mensen het dan nog niet vertrouwen, neem dan contact op met de politie via 112.” De politie benadrukt dat deze waarschuwing niet alleen voor de bewoners van de Talent Square geldt, maar ‘voor iedereen in het algemeen’.

Meer 'slachtoffers'

Rosemarie uit Tilburg vertelt ook lastig te zijn gevallen door vermoedelijk dezelfde indringer. ,,Hij heeft dit bij mij ook gedaan”, schrijft ze op Facebook. ,,Hij is drie keer binnen geweest. De eerste keer heb ik hem geholpen en laten bellen, maar nu blijft hij terugkomen. Ik ben gisteren heel duidelijk geweest dat hij niet meer terug moet komen.”