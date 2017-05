Bibliotheek Berkel-Enschot verhuist naar Koningsoord

Tilburgse The Epic Crew dans bij HGT

8:09 TILBURG - De Tilburgse dansgroep The Epic Crew van dansschool DC Company heeft auditie gedaan bij tv-talentenjacht Holland’s Got Talent. De auditie is vrijdag 19 mei uitgezonden en de jury was overdonderd; Gordon, Angela, Chantal en Dan gaven hun ‘ja’ aan de danscrew.