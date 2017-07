Bijna 100 jaar oude foto's 'gewoon' ontwikkeld in Tilburgse keuken en badkamer

,,Het ontwikkelen van een film is net als een eitje bakken'', stelt Tilburger Holleman. Laat het ontwikkelen van een fotorolletje van een eeuw oud dan te vergelijken zijn met het bakken van een omelet. Nét iets ingewikkelder, maar wel bijzonder.

Martijn van Oers ontdekt het rolletje in de fotocamera uit 1929, die hij als cadeautje kocht voor zijn vrouw. ,,Toen ik een stukje papier uit het rolletje zag steken met de tekst exposé, besefte ik dat ik wellicht iets heel moois had gevonden'', zei Van Oers eerder al tegen deze krant. Zouden er nog bruikbare foto's op staan?

Vriend Johan Holleman, werkzaam bij de Tilburgse fotozaak Tuerlings, ziet er wel een mooie uitdaging in. ,,Dat kunnen we samen wel'', zei ik. ,,Toen ik op de kunstacademie zat, ontwikkelde ik mijn filmrolletjes ook altijd zelf. Het was alweer een tijd geleden, maar het is net als fietsen. Dat verleer je niet.''

Volledig scherm Johan Holleman aan het werk in de keuken. © Martijn van Oers

Bijna een eeuw oud of niet, een fotorolletje ontwikkelen gaat altijd min of meer hetzelfde. Toch vragen de kwetsbare negatieven om een voorzichtige behandeling. Holleman: ,,Ik ben in de afgelopen jaren wat mensen tegen het lijf gelopen die oudere fotorolletjes ontwikkelen. Daar pik je wat van op. Eén tip is bijvoorbeeld om het rolletje van tevoren te laten weken. Want na zo'n tijd kan de film heel droog zijn geworden.''

Föhnen

Hoewel ze uiterst voorzichtig te werk gaan, hebben de twee nauwelijks ingewikkelde apparatuur nodig. Ze doen het gewoon bij Holleman thuis, in Tilburg. Het ontwikkelen van het rolletje gebeurt in de spoelbak in de keuken. De omstandigheden zijn daar prima. ,,De film moest onder de kraan, bij precies twintig graden. Daarna kon ik de chemie erin gieten. Acht minuten en tien seconden. En daarna weer afspoelen.'' Vervolgens verhuizen ze naar de badkamer. Door de douche een paar minuutjes te laten lopen is het stof in de ruimte gedaald. Aan een haakje kan de film drogen. ,,Ik heb het proces met een föhn wat versneld. Daar waren anderen achteraf iets minder enthousiast over, want je loopt het risico dat de kwaliteit daardoor wat minder wordt. Maar we wilden ze snel inscannen.''

Het resultaat is verbluffend. Niet elke foto komt goed uit de verf, maar op zeker vier negatieven verschijnt beeld. ,,Tijdens het drogen zie je het hele negatief al. Dan denk je: warempel, daar staat iets op!'' Ze filmen het belangrijke moment live op Facebook. Eerst denken ze een hert en een meisje te herkennen. Dat blijken later een boom en een oude dame. ,,De grap is alleen: we hadden geen idee wie of waar dat was.'' Pas na een oproep op Facebook werd er meer duidelijk. Iemand herkende de Franse kustplaats Biarritz.

Nu is de vraag nog: wie zijn de mensen op de foto's? Daar lijkt de halve wereld inmiddels naar op zoek. ,,Het is bizar hoe het explodeert'', zegt Holleman. Van Oers staat zijn camera en de foto's graag af als bekend is wie er op de foto's staat. ,,Mijn grootste wens is dat ik de foto's én camera op een dag kan overhandigen aan hun nabestaanden.''

Holleman zorgt dat hij voor die tijd een kopie van hoge kwaliteit heeft gemaakt. Voor aan de muur. Want zo'n bijzondere ontdekking blijft hem voor altijd bij.

Volledig scherm De oorspronkelijke eigenaar van de camera. © Martijn van Oers

Volledig scherm Deze plek in Biarritz werd snel herkend. © Martijn van Oers