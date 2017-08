96 kilometer te hard over de Burgemeester Letschertweg: rijbewijs kwijt

Stallen rijksmonument Lancierskazerne opgeknapt en bewoond: ,,Zo'n oud pand heeft veel charme"

9:04 Do 10 aug: Bij het werk aan het riool troffen ze een hoefijzer aan. ,,Het kan bijna niet missen, die is van de cavalerie geweest", zegt Ramon van Gennip. De ondernemer knapte een vleugel van de Lancierskazerne in Tilburg op, de oudst bewaarde cavaleriekazerne van Nederland.