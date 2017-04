Boek over film van Dautzenberg en Stapel

TILBURG - Schrijver A.H.J Dautzenberg en psycholoog en gevallen wetenschapper Diederik Stapel schreven in 2016 elke week een essay over het fenomeen film. Beiden zijn liefhebber én kenner. De opdracht was verstrekt door de 100-jarige bioscoop Cinecitta. De essays zijn gebundeld in 'Van Licht en Donker'. Het boek wordt donderdag gepresenteerd in Cinecitta.

In de essays gaan de schrijvers uit van thema's als buddies/koppels in de film, het mensbeeld van Disney, muzen van regisseurs, horror en films over veel te jong gestorven muzikanten. Ze geven hun mening over films, leggen verbanden en schrijven over hun persoonlijke ervaringen.