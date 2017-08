Brabanders wonen graag dicht bij werk

KAARTDEN BOSCH/TILBURG - Er werken meer Tilburgers in Den Bosch dan er Bosschenaren in Tilburg werken. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht. En het heeft ook berekend dat we gemiddeld iedere werkdag ruim 20 kilometer moeten rijden om op het werkadres te arriveren.

Brabanders werken graag dicht bij of nog liever in de plaats waar ze wonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2015. Volgens het onderzoeksbureau werkt ruim veertig procent van alle Brabanders in deze regio in de gemeente waar ze ook wonen. Deze demografische cijfers zijn, aldus het CBS, interessant voor beleid- en plannenmakers.

Het CBS heeft in deze regio specifiek cijfers over Tilburg, Oss en Waalwijk. In Tilburg woont en werkt 41 procent van het totaal aantal Tilburgse werkenden in de stad. In Waalwijk is dat percentage een stuk minder. Daar komt het percentage in eigen gemeente werkenden op 30,8 procent uit. Oss daarentegen 'scoort' een stuk beter, aldus de CBS-cijfers. In Oss werkt bijna 49 procent van de Ossenaren in de eigen stad.

Uit de cijfers blijkt dat met name Oss vrij hoog scoort met werkgelegenheid voor de eigen inwoners. Bijna de helft van de Osse beroepsbevolking werkt binnen de gemeentegrenzen. Het CBS heeft becijferd dat naast Oss in zo'n 30 andere Nederlandse gemeenten rond de helft van de in loondienst werkende inwoners in dezelfde plaats werkt.

Oss trekt echter ook werkenden uit Den Bosch (ruim 6 procent), Bernheze (5,6 procent) en Nijmegen (2,6 procent) aan. Ook steden in Randstad en grotere Brabantse steden als Breda, Eindhoven en Tilburg slagen er goed in om werkenden uit nabij gelegen gemeenten te trekken.