Braboneger liep mee met politie Tilburg: 'Verrekte veul meldingen'

Britse omroep BBC op bezoek bij Kermis FM en Tilburgse kermis

22:14 TILBURG - Een kermis met een eigen radio- en tv-zender. Dat is zelfs voor de Britse omroep BBC iets bijzonders. Een verslaggever die toevallig in Tilburg was voor een reportage over het EK vrouwenvoetbal, maakte woensdag een radio-item over Kermis FM.