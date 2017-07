Braboneger waarschuwt voor straatrovers in Tilburg: 'Ook gij kunt slachtoffer zijn'

Tilburgse drugshandelaar (22) opgepakt in park in Breda

19:42 BREDA - Agenten hebben donderdagmiddag bij een controle een 22-jarige man uit Tilburg aangehouden in park Valkenberg in Breda. Hij wordt ervan verdacht dat hij harddrugs dealde. Hij had tientallen bolletjes cocaïne bij zich en een hoeveelheid contant geld.