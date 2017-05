Bram in de wolken na datingfeest: 'Ik heb een hele leuke avond gehad'

Vijf brandhaarden in Quirijnstokpark in Tilburg; brandweer met mattenkloppers in actie

26 mei TILBURG - De brandweer is vrijdagavond uitgerukt vanwege een buitenbrand in het Quirijnstokpark in Tilburg. Daar bleek het om vijf brandhaarden te gaan, die de brandweer in eerste instantie met een soort mattenkloppers te lijf ging.