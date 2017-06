Brand bij afvalverwerker Attero in Tilburg

Hockeyvrouwen Berkel-Enschot handhaven zich in slotduel

15:24 BERKEL-ENSCHOT – De dood of de gladiolen voor de hockeyvrouwen van Berkel-Enschot die handhaving in de tweede klasse volledig in eigen hand hadden. Ze lieten het niet na en wonnen van middenmoter Son: 2-0.