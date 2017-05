Brandweer rijdt zich vast bij bosbrand aan Witbrantlaan West in Tilburg

Een strook van zo'n honderd bij honderd meter bos stond in brand. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie zette het gebied rond de weg af. Het was voor de brandweer moeilijk om het vuur goed te blussen. Het terrein is hobbelig en zanderig. Zeker één brandweerwagen reed zich vast en moest door een takelwagen van collega's worden losgetrokken. Ook had de brandweer grote moeite om genoeg bluswater te vinden.