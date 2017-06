Burgemeester Bechtweg in Tilburg dicht door slingerende vrachtwagen

TILBURG - De Burgemeester Bechtweg in Tilburg is het komende uur afgesloten in de richting van de Burgemeester Letschertweg als gevolg van een ongeluk. Een vrachtwagen raakte in de slip, belandde in de berm en dreigt daar te kantelen.