Buurt Tilburg: red zwaan van mishandeling door jeugd

VIDEO: Pas-geboren dasjes laten zich voor het eerst zien in Udenhoutse nieuwbouwwijk

17:02 UDENHOUT - Bij de dassenburcht bij Den Bogerd in Udenhout zijn zeven weken geleden drie dassen geboren. De beestje hebben inmiddels voor het eerst hun oogjes open gedaan. De geboorte van het drietal is niet helemaal een verrassing. Filmmaker Cees van Kempen maakte een videoproductie en had al eerder het vermoeden dat het vrouwtje van het dassenpaar zwanger was.