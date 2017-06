Chauffeur Tilburgs busbedrijf geopereerd na zwaar ongeluk Frankrijk, meerdere botbreuken

TILBURG – De buschauffeur die donderdagochtend zwaargewond raakte bij het ongeluk in het Franse Calais, is in het ziekenhuis in Lille geopereerd aan zijn verwondingen. De chauffeur van het Tilburgse BBA Tours heeft meerdere botbreuken opgelopen. ,,Hij is nu niet meer bij kennis. Hij wordt geopereerd. Hij is niet in levensgevaar”, zegt een woordvoerder tegen het Brabants Dagblad.

Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie KNV, dat namens touringcarmaatschappij BBA Tours spreekt, was de chauffeur aanspreekbaar na het ongeluk. Hij belde met zijn werkgever vanuit een ambulance.

De man is naar het universitair ziekenhuis in Lille gebracht. Zijn vriendin is onderweg naar het ziekenhuis. ,,We vinden het verschrikkelijk wat hem, de leerlingen en de docenten is overkomen.”

Uit voertuig gezaagd

Vijftig leerlingen van het Strabrecht College uit Geldrop waren onderweg naar Londen voor een schoolreis toen hun bus op een voorligger botste. De buschauffeur raakte zwaargewond. Hij zat bekneld en moest uit het voertuig gezaagd worden. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht.

Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie KNV was de buschauffeur na het ongeval nog wel aanspreekbaar en heeft hij zelf contact gehad met de busmaatschappij. ,,Een collega van ons heeft met hem gesproken, ik kan zo niet zeggen wat de chauffeur precies verklaard heeft. Het gaat op dit moment naar omstandigheden redelijk met de chauffeur.”

Goed opgeleid

KNV benadrukt dat al haar chauffeurs goed zijn opgeleid en altijd worden getoetst of ze in staat zijn om een dergelijke lange reis te maken. Het is onbekend of zijn passagiers gordels droegen in de bus.

Volgens KNV worden inzittenden altijd streng gecontroleerd of ze wel een gordel dragen. ,,Ik kan niet met honderd procent zekerheid zeggen of dat in dit specifieke geval is gebeurd, maar we letten er altijd goed op", benadrukt de woordvoerder.

De Tilburgse touroperator heeft een andere bus gestuurd. Deze was rond het middaguur op de rampplek om de kinderen op te pikken. De bus is rond 16.15 uur vertrokken richting Geldrop. Op advies van Slachtofferhulp reizen deze kinderen in de auto's in colonne achter de bus. De rit is zo'n 300 kilometer.

Niet meer met bus

Sommige leerlingen wilden niet meer per bus naar huis, voor hen werd een andere oplossing gezocht. Inmiddels is ook een aantal ouders naar Frankrijk afgereisd om hun kinderen op te halen. Volgens het Stabrecht College in Geldrop gaat het om een ,,handjevol" ouders.