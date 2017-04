Steelpannetje velgenreiniger en rioolontstopper als Tilburgs 'ghb-lab'

19:12 BREDA - Hij was één van de eerste ghb-makers die in Tilburg werden opgepakt. De 40-jarige Tilburger die zijn woning aan de Koestraat gebruikte om ghb te bereiden. Hij werd op 25 januari opgepakt en kreeg maandag van de politierechter in Breda achttien weken cel.