Chroom-6: Tilburg ontdekt nog 51 betrokkenen

Politie: meer mensen weten af van fatale mishandeling Lou Herst

18:28 TILBURG - Uit onderzoek blijkt dat er meer mensen iets moeten afweten van de fatale mishandeling van Tilburger Lou Herst. Dat stelt de politie. Ze sluit niet uit dat de daders bovendien nog in poolcafé De Romein komen. Dit is de plek die Herst bezocht net voordat twee mannen hem om nog onbekende reden in elkaar sloegen.