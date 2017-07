Chroom-6: weer 33 nieuwe 'slachtoffers' ontdekt

Deze mensen werden te werk gesteld in de NS-werkplaats van re-integratiebedrijf tRom nadat het schuren van museumtreinen - per september 2011 - was afgerond. Tot augustus 2012 zijn in de werkplaats nog werkzaamheden verricht en zijn mensen mogelijk ook aan de giftige stof blootgesteld.

,,Er komen inderdaad weer wat mensen bij, maar belangrijk is vooral dat we zorgvuldig te werk gaan", zegt de woordvoerster van de betrokken wethouders Erik de Ridder en Marcelle Hendrickx. Betrokkenen kunnen ook aanspraak maken op gezondheidsonderzoek, bij voorbeeld door gespecialiseerd instituut IKA Ned.

Drempels wegnemen

Eerder al werd een groep van 51 personen achterhaald die niet zelf treinen opknapte, maar wel geregeld in de werkplaats over de vloer kwam. Al deze mensen hebben recht op hetzelfde bedrag dat de oorspronkelijke groep van 700 al kreeg aangeboden, zo hebben B en W besloten. De tegemoetkoming - even hoog als tweemaal het eigen risico voor ziektekosten - is vooral bedoeld om financiële drempels weg te nemen om medisch advies in te winnen.