Club Fix tijdens grand opening ontruimd vanwege vreemde geur

Onvoorziene omstandigheden

'De stemming was er een die past bij een vreugdevolle opening. Verschillende top DJ's en diverse artiesten kregen het publiek aan het swingen. Deze nacht was een perfect begin van het openingsweekend', laat de club via een persbericht weten. 'Onvoorziene omstandigheden gooiden echter roet in het eten. Tegen 3 uur werd er een vreemde lucht herkend. Er werd direct gereageerd door de organisatie. De ruimte was binnen een mum van tijd geëvacueerd.'