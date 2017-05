Commissielid: VVD Tilburg betaalde campagne met publiek geld

VIDEO: Het gaat razendsnel bij recordpoging schaken in Tilburg

14:25 TILBURG - Klokslag 13.00 uur is vrijdag in café Boulevard in Tilburg de recordpoging non-stop schaken begonnen. Bob Jansen en Niels Ondersteijn proberen 48 uur onafgebroken schaakpartijen tegen elkaar te spelen, om zo in het Guiness Book of Records te komen. Met hun actie zamelen ze ook geld in voor een kinderopvang in Cambodja.