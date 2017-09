Conflict tussen ouders en Don Sarto opgelost: 'We willen allemaal het beste voor onze kinderen'

Het bestuur van Don Sarto laat in een reactie weten het te betreuren dat de ouders het gevoel hebben gekregen dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Daarom wordt er in de loop van de week een bijeenkomst gehouden waarin voorstanders, twijfelaars en tegenstanders van het schoolproject hun zegje kunnen doen. ,, Wij willen allemaal het beste voor onze kinderen. En ook al nemen wij de beslissing, willen we dat in goed overleg doen”, meldt de school.

Een klein groepje ouders stapte vorige week naar de pers, nadat de directeur bekendmaakte dat in de kleine pauzes uitsluitend nog drinkwater is toegestaan voor de kinderen. Vader Kevin Roovers, die als woordvoerder optrad namens enkele ouders: ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest zoveel ophef te veroorzaken. Ik ben een absolute voorstander van een gezondere school.''

Zijn zoontje krijgt ook heus niet elke dag boterkoek en appelsap mee naar school, zegt hij. ,,Hij krijgt ook gewoon brood mee. Het enige wat ik duidelijk wil maken is dat mijn zoontje niet van de ene op de andere dag enkel water kan drinker in alle drie de pauzes.'' Volgens de ouders is de maatregel nooit duidelijk genoeg gecommuniceerd. Tegen ouders werd duidelijk gezegd dat er naast drinkwater niets anders meer werd toegestaan, aldus een van hen.

Gerust een sapje

De maatregel geldt voor de kleine pauzes. De kinderen mogen in de middag gerust een sapje of een boterham met chocoladepasta eten. Nu dit voor alle ouders duidelijk is, klinkt er vooral begrip en waardering.

Inmiddels laten ook veel ouders die voorstander zijn van de watermaatregel zich horen. Moeder Rowena laat namens een ‘grote groep ouders’ weten dat gezonde schoolproject al maanden bekend is en ook uitvoerig is besproken in de ouderraad. ,,Alle ouders zijn op verschillende manieren geïnformeerd, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. Wij staan volledig achter het plan van het bestuur en zijn daarom zeer verontwaardigd en verbaasd over die paar boze ouders. Wij hebben hen de afgelopen maanden niet gehoord.”

Frikandellenbroodjes

Volgens Rowena werden enkele ouders diverse keren erop geattendeerd dat het meegeven van ‘frikadellenbroodjes en kroketten’ als ontbijteten volstrekt uit den boze is. ,,Keer op keer kregen de kinderen een brief mee voor de ouders om dit niet meer te doen, maar om gezonde tussendoortjes mee te geven, zoals fruit. Toen dat niet gebeurde, heeft de directie de maatregel versneld doorgevoerd. Op school gelden nu eenmaal andere regels dan thuis, daar hoor je je aan te houden. Anders zoek je toch een andere school?”

De enorme media-aandacht voor het waterplan heeft diepe indruk gemaakt op de school, laten alle partijen weten. ,,Ik ben al gevraagd door RTL Late Night om vanavond aan te schuiven, maar daarmee maak ik het alleen maar erger”, zegt Kevin. ,,Die bedreigingen moeten stoppen, net als al die negatieve reacties op Facebook.”

Meer scholen

Het waterproject op Don Sarto is niet nieuw. Tientallen andere basisscholen in Brabant promoten het drinken van water. Dit wordt gestimuleerd vanuit de overheid. ,,Water is voor honden belangrijk, maar ook voor mensen. Meer dan de helft van ons lichaam bestaat uit water. Dit geeft al aan hoe belangrijk het is”, zegt Annemarie Brouwers van GGD Hart voor Brabant, die nauw samenwerkt met Don Sarto en andere scholen in de regio.

Volgens haar doet Tilburg er alles aan om een gezonde gemeente te zijn. ,,Water drinken wordt niet alleen op Don Sarto, maar op bijna alle scholen gepromoot. Dat is nodig, want er zijn kinderen, ook in Brabant, die helemaal nooit water drinken. Terwijl het zo gezond is! Water kost niks, heeft geen calorieën en er zit geen rotzooi in. Het is belangrijk dat water drinken weer hip wordt op scholen. Tegen die supermarktlobby valt simpelweg niet op te boksen.”

GGD