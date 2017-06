CZ kan fluiten naar 1,8 miljoen die verdween bij Zorggroep Helmond

TILBURG - De Tilburgse zorgverzekeraar CZ maakt geen kans om 1,8 miljoen euro terug te krijgen van de ex-directeur van Zorggroep Helmond. De rechter in Breda oordeelde dat oud-bestuurder Dursun Altun niet persoonlijk verantwoordelijk is te houden voor het verdwenen zorggeld.

Zorggroep Helmond ging in juni 2016 failliet. CZ was enige maanden daarvoor gestopt met het uitkeren van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) aan het bureau. Dat geld was bestemd voor begeleiding van jonge mensen die bijvoorbeeld een beperking hadden.

Terug geëist

CZ bemerkte al in 2015 dat veel geld uit de pgb's nooit werd besteed aan de zorg die werd beloofd. Eind vorig jaar eiste CZ daarom namens 66 cliënten in totaal 1,8 miljoen uitgekeerd zorggeld terug.

Zorggroep Helmond kampte vanwege het faillissement met schulden. Daardoor was er voor CZ financieel geen geld meer te halen. De Tilburgse zorgverzekeraar stelde daarom ex-directeur Altun persoonlijk verantwoordelijk weg het wegmaken van 1,8 miljoen euro.

De rechtbank in Breda acht dat niet bewezen. Volgens rechter Patrick van Geloven heeft CZ onvoldoende feitelijk onderbouwd dat Altun doelbewust geld heeft weggesluisd. Op de vraag of er sprake is van fraude, gaat de rechter niet in.

Tegenvaller

De uitspraak is een tegenvaller voor CZ, die mogelijk nu zelf opdraait voor de verliezen. Een woordvoerster bevestigt ‘teleurgesteld’ te zijn. „We moeten nog met alle betrokkenen afstemmen of we nog stappen gaan nemen, waaronder de mogelijkheid in hoger beroep te gaan.”

Oud-directeur Altun van Zorggroep Helmond is blij. „Recht zal te allen tijde zegevieren. Er is nooit eerder een rechtbank geweest die inhoudelijk heeft beoordeeld of er wel sprake is van fraude binnen de Zorggroep. Als de Zorggroep gefraudeerd zou hebben, zou ik persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.”

Aanvankelijk legde CZ de rekening van de fraude neer bij de cliënten van Zorggroep Helmond. Die liep soms op tot tienduizenden euro's per persoon. Staatssecretaris Van Rijn stak een stokje hiervoor.

Cliënten

De bewindsman oordeelde in 2015 onder druk van de Tweede Kamer dat cliënten nooit de dupe mogen worden van malafide zorgaanbieders. Het probleem voor CZ is nu dat dat vermeende malafide karakter van Zorggroep Helmond dan wel oud-directeur Altun, niet bewezen is.

De rechter in Breda deed uitspraak in een zogeheten civiele procedure, waarin CZ Altun voor de rechter had gedaagd. De mogelijkheid bestaat nog dat er een strafrechtelijk onderzoek komt. Dat is aan justitie om te besluiten, al dan niet na een eventuele aangifte door CZ van fraude.