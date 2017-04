Dankzij deze 'olievrouw' loopt Koningsdag in Tilburg straks gesmeerd

TILBURG - Ze is het ‘oliedametje’ dat zorgt dat alles gesmeerd verloopt als Tilburg morgen moet schitteren. Kristel Scheffers is daar tot in de kleine uurtjes mee bezig. Een blik in haar zenuwcentrum.

,,Alles onder controle?'' Dat vragen ze elkaar de hele dag, in het Tilburgse zenuwcentrum van de koningsdagorganisatie. Kristel Scheffers lacht. ,,Het antwoord is altijd ‘ja’. Maar aan de toon waarop het uitgesproken wordt, kun je horen hoe het gaat.” De ene keer is het een afgemeten ‘ja’, de andere keer een uitgesproken ‘jahaaa’, waarbij de stem de hoogte in schiet.

Bij sommige van haar teamleden ziet Scheffers inmiddels rode vlekken in de nek, van de stress. ,,Zelf heb ik er nu ook eentje”, wijst ze op een plekje in het gezicht.

Blijven lachen

Maar ze blijft lachen. De projectleider van Koningsdag 2017 werkte de afgelopen tijd door tot in de kleine uurtjes. Viel bij wijze van spreken met de telefoon in haar hand in slaap. En werd dan weer wakker als de eerste berichtjes binnenstroomden.

,,Neem de ontvangst van de koning op het burgemeester Stekelenburgplein. Er zijn 77 Tilburgse koren die daar zingen. Zorg maar eens dat die allemaal op de juiste plek staan en op tijd zijn. En dan moeten ze ook nog eens een keer oefenen. Om dat te regelen kun je gemakkelijk een dag bezig zijn”, vertelt Scheffers.

230 journalisten

Ander voorbeeld: een recordaantal van 230 journalisten heeft zich aangemeld voor Koningsdag in Tilburg. Zij konden kiezen uit verschillende plekken om verslag te doen. Al die voorkeuren moesten in kaart worden gebracht. ,,In het persvak bij het slotfeest komen heel veel verslaggevers samen. Gezien de enorme belangstelling moest dat vak opnieuw opgemeten worden. Om te weten of iedereen er wel in past.”

Scheffers en haar team zijn met dat soort dingen al maanden zoet. ,,Op 2 september werd bekend dat de koning naar Tilburg komt. Dat is ook de dag dat ik door de burgemeester al gevraagd werd als projectleider.”

Scheffers is normaal gesproken bestuursadviseur veiligheid. Ze zorgt bijvoorbeeld dat de Tilburgse kermis veilig is, maar wordt ook ingeschakeld bij calamiteiten. Scheffers weet zodoende van aanpakken, maar de monsterklus die Koningsdag heet is van een andere orde. Van communicatie, protocollen en veiligheid tot financiën en het programma zelf: Scheffers is verantwoordelijk.

Feest 2.0

Een feest 2.0 noemt de vrouw achter de schermen het zelf. Wat het knap ingewikkeld maakt: het programma in Tilburg is door de inwoners bedacht. Iedereen kon ideeën insturen. ,,Al die mensen zijn ook weer betrokken bij de uitvoering. Dat zijn er honderden. De gemeente heeft helemaal niks zelf bedacht”, aldus Scheffers tijdens een wandeling over de koninklijke route.