De Greef Textiel failliet, Tilburgse winkel blijft voorlopig nog open

TILBURG/HELMOND - Helmonds bekendste stoffenhandel is na tachtig jaar failliet verklaard. De Greef Textiel verkoopt te weinig lappen, gordijnen en carnavalspakken om nog het hoofd boven water te houden in een veranderende markt. De winkel heeft onder andere een vestiging in Tilburg, aan de Bernard Loderstraat.

Door het faillissement staan de banen van 64 medewerkers in vijf filialen op de tocht. De winkels in Helmond (Stiphout), Veldhoven, Horst, Venray en Tilburg blijven voorlopig open. De winkel in Breda is eerder al gesloten. In de tussentijd gaat de directie van De Greef met curator Reinoud van Oeijen op zoek naar een overnamekandidaat.

Directielid Hans de Greef is kapot van het faillissement, laat hij telefonisch weten vanuit de Stiphoutse vestiging. "Tachtig jaar historie naar de mallemoer. De retail is veranderd. We hadden een teruglopende omzet. De emoties zijn nu te hoog om vooruit te kijken. Eerst gaan we met de curator om tafel zitten."

Schulden aflossen

Curator Van Oeijen begeleidt De Greef Textiel in de afwikkeling van het faillissement. Zijn belangrijkste taak is om het bedrijf, of onderdelen daarvan, voor zoveel mogelijk geld door te verkopen. Zo kunnen de schulden van De Greef afgelost worden.

"Nog mooier zou zijn als iemand het bedrijf wil overnemen", zegt Van Oeijen telefonisch vanuit advocatenkantoor Holla in Eindhoven. "Ik zou haast een oproep willen doen. Het zou een drama zijn als een familiebedrijf als De Greef uit het straatbeeld moet verdwijnen."

Over de hoogte van de schulden bij De Greef doet Van Oeijen geen uitspraak. "Daarvoor is het te vroeg. Het faillissement is dinsdag uitgesproken en woensdag bekendgemaakt. We zitten er nu middenin."

Begrip in de regio

In de vorige eeuw groeide De Greef Textiel uit tot een begrip in de regio. In ontelbare huishoudens hingen gordijnen van De Greef. Bijna geen huismoeder kocht niet hier de stoffen om kleding van te naaien.

De Greef had de laatste jaren net als veel andere textielbedrijven last van concurrentie door confectiekleding, goedkope stoffen uit het buitenland en veranderende trends. De piekdagen rond carnaval - wanneer De Greef de pakken niet aangesleept kon krijgen - konden daar weinig aan veranderen.

Volgens curator Van Oeijen spelen 'de veranderende marktomstandigheden' een rol in het faillissement. "Het zijn toch vooral oudere mensen die stoffen kopen. Die sterven uit."

Bij De Greef in Helmond staat nu de derde generatie winkeliers aan het roer. De zaak opende in 1937 de deuren. In de jaren erna breidde het uit naar vier andere gemeenten.