De IJsspecialist in de Reeshof is vandalisme 'helemaal beu'

Aangifte

Hij twijfelt of hij tijdens de komende Reeshofkermis, eind april, wel open blijft. Bij vorige edities was er veel overlast door aanwezigheid van groepen jongeren. Schellekens heeft zijn zorgen opgetekend in een brief aan burgemeester en wethouders van Tilburg ,,Ik heb al tientallen keren aangifte gedaan. We hebben vier keer een toegangsverbod opgelegd. Dit houden we niet nog jaren vol. Hier moet een oplossing voor komen."