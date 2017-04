Dennis fietst voor zieke kinderen, maar nu is zijn racefiets gestolen in Tilburg: 'Ik baal enorm'

TILBURG - De verslagenheid is groot bij Dennis van Dijk. Zijn racefiets waarmee hij traint voor de uitdaging van zijn leven, is vorig weekend uit zijn schuur gestolen. Vrienden zetten alles op alles om de peperdure bike weer bij de Tilburger terug te krijgen. ,,Dit gooit mijn hele voorbereiding in de war.”

Dennis is al een flinke tijd aan het trainen voor de Pyreneeën Challenge, een driedaags sportevenement in de Franse Pyreneeën voor fietsers en hardlopers. Zij proberen de legendarische en uitdagende cols in de gebergte te beklimmen.

Deelnemers moeten hard trainen en zich laten sponsoren om geld in te zamelen. Dat gebeurt deze editie voor kinderen met (energie)stofwisselingsziekten.

Schuur overhoop

Jaarlijks doen honderden sportievelingen mee aan de Pyreneeën Challenge, onder wie Dennis van Dijk uit Tilburg. Maar vanwege de diefstal dreigt alles in de soep te lopen.

Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag de deur van zijn schuur geforceerd en alles overhoop gehaald.

'Ik baal enorm'

,,Al onze fietsen zijn gestolen, waaronder ook mijn racefiets”, schrijft de Tilburger op zijn Facebook. ,,Ik baal uiteraard enorm.”

Vrienden en kennissen van Dennis proberen met oproepen op sociale media de fiets terug te vinden. De oproepen worden massaal gelezen en verspreid.

Omschrijving

De racefiets, een Bulls Harrier, is afgemonteerd met de Shimano 105 groep, met uitzondering van de derailleur, die is Shimano ultegra. De cassette is 11-32.