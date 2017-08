Derde autobrand in Tilburg in een week tijd; 17 branden sinds 1 januari

UPDATETILBURG - Een auto is zaterdagnacht in vlammen opgegaan langs de Jan Evertsenstraat in Tilburg. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Het is de derde autobrand in een week tijd in Tilburg.

De melding kwam rond 01.30 uur bij de brandweer binnen. Zij waren snel met blusvoertuigen aanwezige, maar konden niet voorkomen dat de auto zou uitbranden.

De auto is niet geborgen en blijft voorlopig op zijn plek staan, zodat de politie de toedracht van de brand kan onderzoeken.

Derde autobrand

Het is niet de eerste autobrand in Tilburg deze week. Donderdagnacht brandde een auto vol vakantiespullen uit aan de Capucijnenstraat. In de nacht van zondag 30 op maandag 31 juli wisten bewoners van de Duifstraat nog te voorkomen dat een autobrand over zou slaan naar een woning.

2017

Een zoektocht door de geplaatste berichten van deze krant levert nog veel meer autobranden op in Tilburg sinds het begin van het jaar. In juli kwamen naast de eerder gemelde brand in de Duifstraat nog twee autobranden naar voren. Op 27 juli was het twee keer raak in dezelfde nacht. Eerst stak een vrouw haar eigen auto in brand op de Palestinastraat. Een uur later was het raak op de Trappistenstraat (zie de video hieronder).

In juni blijft de teller steken op twee autobranden. Daarbij springt een brand op 28 juni wel in het oog. Daarbij moest de brandweer in actie komen om drie auto's in dezelfde straat te blussen. Op 4 juni brandde ook een auto uit aan het Westerpark.

Topdrukte in mei en april

In mei was het voor de hulpdiensten het drukst qua autobranden in Tilburg. Dat begon met een brand aan de Lucas Meijerstraat, gevolgd door branden aan de Oldenzaalsingel, de Lange Nieuwstraat, de Ardennenweide en de Radiostraat.

Ook in april was het vijf keer raak. Toen begon de reeks aan de Goeman Borgesiustraat. Vervolgens gingen auto's in vlammen op aan de Hopweg, twee auto's aan de Nautilusstraat en de Havendijk, de Griegstraa en de Sint Annahof.