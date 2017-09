Deskundigen over verplicht water: 'School moet zich bescheiden opstellen'

TILBURG – Bepalen wat een kind mag eten en drinken: moet de school daar regels over opstellen, of is dat toch echt aan de ouders? Het Brabants Dagblad vroeg het aan drie deskundigen: ‘Meester Mark’ van der Werf, diëtiste Suzanne de Cock uit Tilburg en Hélène Leenders, hoofdonderzoeker bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.

De discussies over het besluit van basisschool Don Sarto lopen hoog op. Sinds het begin van dit schooljaar mogen kinderen op de Tilburges school alleen nog maar water drinken. Ruim honderduizend lezers reageerden op onze poll. Het merendeel van de lezers vindt het een goede regel, maar tegenstanders vinden dat de school zich niet met dit soort zaken moet bemoeien.

Volledig scherm Mark van der Werf © Eigen archief Leraar: ‘Ouders gaan steeds vaker in discussie’

‘Meester Mark’ van der Werf, bekend van de boeken die hij schreef over zijn belevenissen als basisschoolleraar, begrijpt de discussie wel. ,,De tijd dat ouders zomaar aannamen wat leraren zeggen, is echt voorbij”, vertelt hij. ,,Vroeger stonden docenten echt op een voetstuk, maar nu denken ouders dat zij het beste weten wat goed is voor hun kind.”

Als je als school een ingrijpend besluit wil nemen, moet je ouders enorm bij het proces betrekken, adviseert Van der Werf. ,,Je kunt er niet meer mee wegkomen om het gewoon even in de nieuwsbrief te zetten, dan kun je erop rekenen dat er veel protest komt.” Op Don Sarto is het besluit samen met de ‘ouderkamer’ genomen, een soort ouderraad. Directeur Ludy Meister zegt dat ze voor de vakantie al heeft geprobeerd om ouders uit te leggen waarom het besluit is genomen, maar dat dat met ‘wisselend succes’ ging.

Zelf vindt Van der Werf een verbod op bepaald eten en drinken wel wat heftig. ,,Ik zou zeggen: besteed er aandacht aan en stimuleer het, maar maak het geen verplichting. Maar ik snap ook dat het er anders misschien niet van komt en het is natuurlijk ook heel mooi dat een school zich zo inzet voor de gezondheid van de leerlingen.”

Volledig scherm Hélène Leenders © Eigen archief Pedagoog: ‘School moet zich bescheiden opstellen’

,,Ouders en de school zijn echt partners in het opvoeden van kinderen”, zegt Hélène Leenders, hoofdonderzoeker bij Fonty Hogeschool Pedagogiek. Zij vindt dan ook dat de school ook echt een taak mag hebben in het bevorderen van een gezonde levensstijl. ,,Maar in dit geval ging het misschien te snel'', zegt ze. ,,Zoiets ligt gevoelig, ouders hebben snel het gevoel dat de school vindt dat zij het niet ‘goed genoeg’ doen of kunnen. De school moet zich bescheiden opstellen.”

Leenders geeft aan dat er allerlei manieren zijn om zoiets slim aan te pakken. ,,Start een project met de kinderen en laat hen presentaties geven over gezond eten en drinken aan de ouders, richt een werkgroep op voor ouders die actief bezig kunnen zijn met het nieuwe beleid en doe uitgebreid onderzoek naar draagvlak. Als het moeilijk ligt, begin dan bijvoorbeeld met een ‘wenperiode’ tot aan de herfstvakantie.”

Volgens Leenders vergeten scholen ook vaak dat ouders niet precies weten hoe ze inspraak kunnen krijgen op dit soort beslissingen. ,,Dat moet je echt heel expliciet duidelijk maken. En je moet telkens terugkoppelen wat er met de feedback van ouders gebeurt, zodat ze zich gehoord voelen.”

Volledig scherm Suzanne de Cock © Eigen archief Diëtist: ‘Fantastisch besluit’

Wat betreft diëtiste Suzanne de Cock uit Tilburg is er geen discussie nodig. ,,Ik ben het helemaal met dit besluit eens, zeker als je ziet hoeveel troep er gegeten en gedronken wordt”, vertelt ze. ,,Als ouders het nalaten om kinderen te leren dat het normaal is om water te drinken als je dorst hebt, is het goed dat de school daar actie op onderneemt.”