'Diep in ons hart geraakt', Vakcollege Tilburg rouwt om verdronken leerling Sendrick (14)

TILBURG – Het Vakcollege in Tilburg heeft met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Sendrick Christiaan. De 14-jarige scholier verdronk zondagmiddag in een meer in Alphen. Het lichaam van de drenkeling werd na een urenlange zoektocht gevonden in recreatieplas 't Zand. ,,Dit hakt er heel erg in bij alle docenten, leerlingen en overige medewerkers van onze school.”

Sendrick, een goedlachse jongen van veertien jaar, zat in de tweede klas op het Vakcollege in Tilburg. Geliefd bij veel leerlingen en docenten. ,,Hij was altijd vrolijk en opgewekt, iedereen mocht hem graag”, zegt een vertegenwoordiger van de school. Het nieuws van zijn overlijden is als een bom ingeslagen.

Om Sendrick te herdenken, is er een speciaal gedenkhoekje ingericht waar betrokkenen een bericht kunnen achterlaten. ,,Het is echt tragisch wat Sendrick is overkomen. We willen ervoor zorgen dat iedereen op onze school zijn of haar emotie kwijt kan. Onze gedachten zijn bij zijn naaste familie, klasgenoten en vrienden.”

Urenlange zoektocht

Duikers van de brandweer zochten zondag urenlang tevergeefs naar de jongen. Even na elf uur 's avonds haalden duikers de jongen boven. De ouders van het slachtoffer waren op de plaats van het drama.

Vrienden van de Tilburger sloegen 's middags alarm toen hij in het midden van de plas niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoektocht op touw gezet. Bij de zoektocht werd een politiehelikopter ingezet en een boot met sonarapparatuur.

Vrolijk en innemend

De ouders van alle leerlingen zijn maandagochtend via een brief op de hoogte gesteld van het dramatische ongeluk. "We hebben Sendrick, in de jaren dat hij bij ons zat, leren kennen als een vrolijke en innemende jongen die veel betekende in de klas", zo is in de brief te lezen.

Mogelijk volgt in de loop van de week een besloten bijeenkomst om Sendrick een laatste eer te bewijzen. ,,Maar alles gebeurt in nauw overleg met de familie”, benadrukt de woordvoerder.

Op Facebook, Instagram en Twitter stromen de steunbetuigingen en condoleances binnen. Hieronder een greep van de reacties.