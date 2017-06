Dit vind je dit weekend op WOO HAH!: nieuwe artiesten en een jong publiek

TILBURG - Op het uitverkochte festival WOO HAH! in Tilburg vind je deze vrijdag en zaterdag nauwelijks meer old skool hiphop. De organisatie kiest voor een veelvoud aan nieuwe hiphopartiesten, voor wie zang met autotune en trapbeats eerder regel dan uitzondering zijn.

Organisatoren Mojo en poppodium 013 richten zich op het jongere publiek. Ja, vier maanden geleden werd rapveteraan Nas nog aan de programmering toegevoegd, maar het zijn met name jonge veulens die voor het vuurwerk moeten zorgen.

Bryson Tiller (24), Travi$ Scott (25), Mac Miller (25) en Stormzy (23) mogen qua repertoire de veters van de 43-jarige Nas niet strikken. Dat maakt ook niet uit, maar wat hebben die relatief jonge gasten het publiek te bieden? Vaste Woo Hahgasten weten in ieder geval wat ze met Travi$ Scott voor vlees in de kuip hebben; twee jaar geleden stond de man uit Houston al op het podium tijdens Woo Hah. Hij kwam destijds twee uur te laat, maar sloot het festival knallend af met zijn trap-hiphop.

Vreemde vogel

Spannend is wat Bryson Tiller, die afgelopen week het album True To Self uitbracht, ten gehore brengt. Zijn eerdere plaat T R A P S O U L (2015) neigde meer richting het genre r&b, ook die nieuwe plaat lijkt die kant op te gaan. Bezoekers kunnen zich eveneens opmaken voor een optreden van vreemde vogel Gucci Mane (37). De rapper uit Atlanta, die vorig jaar na drie jaar celstraf vrijkwam, lijkt als artiest aan zijn tweede jeugd te zijn begonnen. Radric Davis (echte naam) brengt plaat na plaat uit, en, ook leuk, werkte onder anderen samen met Travi$ Scott.

Zoals vorig jaar A$AP Ferg, Young Thug, A$AP Rocky, Tyler, The Creator en Schoolboy Q, plotseling samen het podium betraden, was zeker verrassend te noemen. Wie weet worden de krachten dit jaar wederom gebundeld. Op z'n minst toevallig: Nas en Travi$ Scott lanceerden afgelopen week de single It's Secured. De heren treden zaterdagavond na elkaar op, wellicht dus ook met elkaar.

Over hoofdacts gesproken: dat waren op Woo Hah 2016 Mac Miller en Future, maar beide heren lieten destijds verstek gaan. Eerstgenoemde mag zich ditmaal op z'n minst excuseren. Malcolm James McCormick is, als het goed is, komend weekend wel van de partij. Hij heeft dus wat goed te maken. Playboy Carti en Oneman nemen de plek van Lil Uzi en Mike WiLL in, die vorige week plotseling afzegden.

Draaitafelspecialisten

Voor de mensen die de straattaal, het springen en uitpuilende mensenmassa's even zat zijn, kunnen bijvoorbeeld terecht bij stage The Concrete Garden. Gedurende twee dagen nodigen draaitafelspecialisten als SirOJ, Clams Casino, Hucci en Vic Crezee uit tot dansen. Bovendien is daar niet alleen hiphop te horen: diverse dj's maken uitstapjes naar andere genres als electronic, house en r&b.

Quote Ne­der­rap­ve­te­raan Extince is overigens niet de enige Brabander die om de hoek komt kijken Wie het oude hiphopgevoel op datzelfde podium opnieuw in leven roepen zijn Dokter Moon, Chocolate, dj EZD en dj Sueside. Het viertal laat zaterdag met The Get Down het jarennegentiggevoel terugkomen. Niemand minder dan de Brabander Extince ondersteunt hen daarin. Kleine tegenvaller is dat de show overlapt met die van Nas, juist een pionier uit de jaren negentig. Interessant om te zien of de man uit Queensbridge het publiek ook kan vermaken met nummers van begin jaren negentig albums als Illmatic en It Was Written.

Nederrapveteraan Extince is overigens niet de enige Brabander die om de hoek komt kijken. Eindhovenaar Fresku is met zijn Amsterdamse kornuit MocroManiac van de partij om nummers van het recent verschenen Juice te presenteren. Nog meer Eindhoven: ook Kempi staat op het podium. Of het aparte Amsterdamse trio Yung Internet, heren die voornamelijk teksten uitslaan over zuipen, drugs gebruiken en dealen.

Karrenvracht

Ook leuk om te checken is de 15-jarige Leafs, die onlangs een contract tekende bij het label Noah's Ark. In diezelfde area (The Forge) is ruimte voor demonstraties en wedstrijden van breakdancers en skateboarders. En zoals The Get Down het daar op zaterdag afsluit, zijn er vrijdag vier dj's die met het 2,5 uur durende Smèrrig oude knallers ten gehore brengen.

Quote De oude garde wordt genegeerd. Aan de andere kant: als je ziet hoe explosief het genre groeit, is deze programmering misschien wel de juiste afspiegeling van hiphop in het jaar 2017

Aan dreunende beats op Woo Hah geen gebrek. Met de karrenvracht aan artiesten is ook niets mis. Laat staan met het internationale karakter: verschillende Amerikaanse en Nederlandse artiesten treden op. En met Stormzy, AJ Tracey, Ivy Lab, 67, (Engeland), MHD (Frankrijk), Coely, Roméo Elvis & Le Motel (België) Grandtheft (Canada) en Hilltop Hoods (Australië) is er aan diverse kleuren en smaken gedacht.

Verhouding zoek