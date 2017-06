Dit zijn de kleuren van FC Tilburg

Het nieuwe tenue combineert het zwart-wit van LONGA en het blauw-geel van NOAD. Het blauw en geel is tevens een verwijzing naar de kleuren van de stad. Het rood-wit-blauw van RKTVV is niet terug te zien omdat die club pas in een later stadium bij de fusiebesprekingen aansloot. Het nieuwe shirt was toen al grotendeels vastgelegd.