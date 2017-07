Dj's van SLAM!, Radio 2 en 100%NL draaien op Kermis FM

Ook het nieuwe gezicht van het NOS Journaal Amber Brantsen is tijdens de Tilburgse kermis te horen. Daarnaast is er plek voor radiotalenten, als Rob Janssen (NPO 3FM), Tessa Mol (KXradio) en Tom van der Weerd (SLAM!). Ze zijn tijdens de kermis te horen op 105.9 FM en op de tv-stream op de site van de evenementenzender.

Hoofdredacteur Arno Leblanc is blij dat landelijk bekende dj's de moeite nemen om vrijwillig een programma te presenteren. ,,Igmar is populair bij een jong publiek en won in 2014 niet voor niets een Marconi Award voor aanstormend talent. En Amber is een powervrouw, die na de kermis de overstap maakt van Radio 1 naar het NOS Journaal op tv. In 2015 werd ze nog uitgeroepen tot radiotalent van het jaar. Super dat deze prijswinnende radiomakers naar Tilburg komen.''