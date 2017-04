Docent De Rooi Pannen op non-actief na drankmisbruik op studiereis: 'Dit vinden wij heel erg'

TILBURG - Een docent van De Rooi Pannen in Tilburg is niet meer welkom op school omdat hij tijdens een recente studiereis te veel gedronken heeft. Een tweede docent, die net als zijn collega enkele dagen geschorst was, treft geen blaam en blijft wel welkom op de school, zegt Tiny Pheninckx bestuursvoorzitter van De Rooi Pannen.

Hij noemt het 'verschrikkelijk' wat er is gebeurd en spreekt van een persoonlijk drama. ,,Dit is vervelend voor de school, maar ook voor de betrokken docent."

Het balletje kwam volgens de bestuursvoorzitter aan het rollen via 'een gerucht' onder leerlingen. ,,En dat nemen wij serieus." Leerlingen van de opleiding Vormgeving die begin deze maand met zes docenten op culturele reis naar Rome waren vertelden dat een van de begeleiders bij een gelegenheid te veel gedronken had. Pheninckx: ,,Het ging niet om zomaar een glaasje bier op een terras. Wij willen een veilige leeromgeving voor de leerlingen en hebben duidelijke afspraken over normen en waarden. Als een van onze mensen dan over de schreef gaat, vinden we dat heel erg."

Non-actief

Omdat het onduidelijk was welke docent of docenten precies in de fout waren gegaan, werden er twee enkele dagen geschorst. ,,We hebben ze op non-actief gezet zodat we zelf onderzoek konden doen en met zoveel mogelijk betrokkenen konden spreken om te achterhalen wat er precies is gebeurd."

Uit gesprekken met docenten, andere begeleiders en de meegereisde leerlingen bleek volgens Pheninckx dat één van de twee docenten niets te verwijten valt. ,,Dit is ook heel sneu voor diegene die het níet gedaan heeft." Deze docent begint woensdag weer.