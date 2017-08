Dode man gevonden in huis Tilburg, technische recherche doet onderzoek

Schietpartij in Puccinistraat Tilburg, daders gevlucht

6:32 TILBURG - In de Puccinistraat in Tilburg heeft maandagnacht rond 01.55 uur een schietpartij plaatsgevonden. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een politiehelikopter was tijdelijk op zoek naar twee verdachte voertuigen.