Dode man gevonden in Tilburg

GSBW-aanvoerder Luuk Becker: 'Promotieduels blijven rare wedstrijden'

31 mei TILBURG - GSBW en Were Di gaan komend weekeinde in twee duels uitmaken wie volgend seizoen in de derde klasse actief is. In de competitie troffen de twee clubs elkaar ook. Beide keren won de thuisploeg met 3-0.