Door graffiti is 'Aku' Paul een goed designer voor Heineken, Pepsi, RTL en DWDD

TILBURG - Hij maakte ontwerpen voor Heineken, Pepsi, Net 5, RTL, BNN en de VPRO. Paul Watty heeft zijn sporen verdiend als designer. Zijn eerste ervaringen deed hij op als graffitischrijver op Tilburgse straten én in Indonesië. Aflevering 4 uit de serie Amigos en Jeuk over graffiti in de stad.

Als Paul Watty (41) met de trein naar zijn baas in Amsterdam reist, ziet hij langs het spoor graffiti die hij zelf heeft gespoten. In de buurt van Breda is al vijftien jaar een tachtig meter lange wand met mieren. Zijn eerste graffitinaam: 'Aku', Indonesisch voor 'ik'.

Watty hoort tot de derde generatie graffitischrijvers in de stad. Hij keek op tegen Virus en Serum, dat waren schuilnamen van zijn voorgangers. Hij is zelf ook een gerespecteerde naam in dat wereldje. Door zijn ervaringen op straat is hij uitgegroeid tot een goed designer. Hij maakte flesjes, potjes, tubes voor het merk Keune, logo's voor tv-programma's als De Wereld Draait Door en Nieuw Dier, games, prints voor gokkasten, tekenfilms en commercials.

Volledig scherm Paul Watty en zijn dochter © Paul Watty

Aku

De Tilburger groeide op in Reeshof. Hij ging skateboarden en graffiti spuiten met Dennis, Bart, Hans, vrienden van hem. ,,We gingen naar het voormalig Van Gend en Loos terrein. Daar zette ik mijn eerste piece: Aku, maar ik vond het niet goed. Op weg naar huis stapte ik van de fiets en zette meer pieces." Regelmatig ging hij met zijn maten teksten spuiten langs het spoor. SKV noemden ze zich: de Stoepkrijt Vandalen.

En waarom langs het spoor? ,,Pieces langs het spoor worden door veel reizigers gezien. Dat geldt ook voor graffiti op treinen, bussen, vrachtwagens, dan gaat je naam door het land. Het geeft een kick als je je eigen trein ziet rijden."

Station West was onder Tilburgse graffitischrijvers ooit een populaire spot, zo weten ingewijden. De trein stond daar een minuut of tien stil. Jongeren lagen verscholen in de bosjes, zetten pieces, ook overdag, en verdwenen weer snel.

Chinese winkel

Paul Watty heeft een Molukse achtergrond. Toen hij een jaartje op straat actief was reisde hij met zijn opa en oma een half jaar naar Indonesië. Op het Molukse eiland Larat werd hij de eerste graffiti-artiest. ,,Ik werkte bij een Chinese winkel en de eigenaar wilde dat ik op zijn magazijn graffiti zou spuiten. Ik maakte ook een piece bij de universiteit van Ambon. Illegaal. Ik had veel bekijks. De politie keek toe en scheen met de koplampen bij."

Maar hoe droeg graffiti bij aan zijn carrière? ,,Ik tekende altijd. Mijn beste vriend speelde in de band Green Lizard, ik ontwierp posters en maakte met hem een animatiefilm als videoclip. Daar wonnen we de Cartoon Netwerk Award mee. Door op straat graffiti te spuiten, kreeg ik opdrachten. Hondenwassalon Doggy Doesj was de eerste."

In Tilburg maakte hij werk voor cafés, Tilburg Trappers, Willem II, de brandweer en op de werkkamer van toenmalig wethouder Jan Hamming. Hij gaf workshops voor bedrijven en overhandigde Willem-Alexander en Máxima een graffitiwerk.

Zijn ervaring bracht hem ver. Watty maakte illustraties, graphics en games bij een bedrijf in Amsterdam. ,,Daarna kwam ik bij CCCP, een televisie en reclame productiemaatschappij terecht. Heineken, Pepsi, Net 5, RTL, BNN en de Vpro waren klanten." Nu is hij graphic designer bij Barts in Amsterdam. Daar ontwerpt hij producten. Tussendoor werkte hij een tijdje voor JVH Gaming en ontwierp glasplaten voor gokkasten.

Graffiti is typisch voor mannen, maar dat kan veranderen. Zoals in Breda, daar maakt Fren (42) graffitiwerk. En bij de dochters van Paul Watty is de interesse ook gewekt. ,,Als zij graffiti in de stad zien, dan zeggen ze: dat heeft papa gemaakt."

Volledig scherm De Bredase graffitischrijver Fren maakt een piece op de legale muur in Tilburg. © Beeld Werkt

Bedrijven

Paul Watty is niet de enige Tilburger die begon met graffiti en daarna is uitgegroeid tot vormgever. Collega's als Hans van Dorssen, Joep van Gassel en Erik Veldmeijer werken ook in opdracht. Verder geven ze workshops graffiti. Veldmeijer maakte onlangs een werk in het Stedelijk Museum Breda en maakte eerder muurschildering Bartkira bij de Hall of Fame

Watty: ,,Bedrijven laten zich inspireren door graffiti. Designers kijken naar graffiti en nemen elementen over." Dat viel ook op tijdens de Tilburgse Kermis. Wanden en aankleding van attracties waren geïnspireerd door graffiti, streetart en urban culture.

Hans van Dorssen maakt decors voor festivals als Woo Hah! en Best Kept Secret. ,,De meeste ontwerpers leerden het vak op school", zegt hij. ,,Die kregen de kans om te studeren. Ik heb op straat geleerd hoe belangrijk het is om buiten de lijntjes te tekenen. Dat moet je durven."

Soms krijgen graffitimannen opdrachten als ze op een legale muur aan het spuiten zijn. Dan stopt een fietser en vraagt of iemand toevallig tegen betaling een piece in de kamer van zijn zoon wil maken.