Drie gewonden in auto die uit de bocht vliegt in Tilburg

Grootschalige anabolen-handel vanuit Tilburg, 51-jarige man hoofdverdachte in groot onderzoek

15:37 TILBURG - Een 51-jarige Tilburger is hoofdverdachte in een onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar grootschalige handel in anabole steroïden. Hij is opgepakt.