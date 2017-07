Drie Tilburgers (17) gooien met terrasstoelen en slaan obers

Boekhandel Scheltema strijkt neer in Den Bosch en Tilburg

11:42 DEN BOSCH/TILBURG - De gerenommeerde boekhandel Scheltema gaat zich vestigen in de Hudson's Bay-filialen die in september worden geopend in het voormalige V&D-panden in Den Bosch en Tilburg. Volgens een woordvoerster van Hudson's Bay doet Scheltema dat ook in andere filialen met een vergelijkbare opzet.