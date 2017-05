Driemaal is scheepsrecht? Dénis van Vliet uit Tilburg zoekt opnieuw donor

Twee donoren later

Een jaar later slaakte Dénis opnieuw een noodkreet op het sociale medium. Een vrouw uit Breda, met dezelfde bloedgroep, meldde zich. Maar zij had een kinderwens. ,,Dan is het niet verstandig om te doneren”, vertelt Van Vliet. ,,Ik begrijp het volledig dat ze toen is afgehaakt.” Dénis kreeg daarna contact met een vrouw uit Tilburg, in de buurt dus. Zij bleek een geschikte donor en het traject van onderzoeken en screenen werd gestart. Tot nu, want inmiddels kampt de vrouw zelf ook met gezondheidsproblemen. En dus zit Dénis weer zonder donor. ,,Dat is echt zuur. We waren al zo ver, en ik leefde eigenlijk toe naar de dag van de operatie. We waren anderhalf jaar bezig hiermee en nu gaat het niet door. Dat is wrang voor mij, maar ook voor haar.”