Dronken automobilist rijdt rechtdoor over rotonde in Tilburg en richt ravage aan

Motor vat vlam in garage in Udenhout; man zwaargewond naar ziekenhuis

8:03 UDENHOUT - Een man is zaterdagavond zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis vanuit Udenhout, nadat er een motor afbrandde in een garage aan de Tuinstraat. Het slachtoffer had volgens getuigen brandwonden in het gezicht en op het lichaam.